Квартиру «Иванушки» Олега Яковлева взломали неизвестные

Нешуточная борьба развернулась за наследство бывшего участника группы «Иванушки International»‎ Олега Яковлева. Согласно завещанию, квартира артиста досталась его близкому другу Роману Радову. Но его бывшую возлюбленную, Александру Куцевол, такой расклад не устраивает, и она отказывается покидать любимое гнездышко.

По словам адвоката Романа, женщина буквально не хочет уходить и просит подарить ей эту квартиру — в память об артисте. Не самый плохой выбор, ведь стоимость этого жилья, по предварительной оценке, достигает 20 миллионов рублей.

больше по теме Олег Яковлев незадолго до смерти разошелся с гражданской женой Соседи артиста пояснили, почему Александры Куцевол нет в завещании артиста.

Любовь любовью, а имущество нужно возвращать — буквально на днях представители Романа Радова взломали замки и проникли в квартиру. Все прошло бы гладко, но старшая по подъезду заметила подозрительных мужчин и сообщила Александре. Как будут дальше развиваться события, покажет суд.

Напомним, Яковлев скончался в 2017 году. За минувшие два года близкие так и не смогли поделить его имущество.