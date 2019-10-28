Квартиру «Иванушки» Олега Яковлева взломали неизвестные

Нешуточная борьба развернулась за наследство бывшего участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева. Согласно завещанию, квартира артиста досталась его близкому другу Роману Радову. Но его бывшую возлюбленную, Александру Куцевол, такой расклад не устраивает, и она отказывается покидать любимое гнездышко.
По словам адвоката Романа, женщина буквально не хочет уходить и просит подарить ей эту квартиру — в память об артисте. Не самый плохой выбор, ведь стоимость этого жилья, по предварительной оценке, достигает 20 миллионов рублей.
Любовь любовью, а имущество нужно возвращать — буквально на днях представители Романа Радова взломали замки и проникли в квартиру. Все прошло бы гладко, но старшая по подъезду заметила подозрительных мужчин и сообщила Александре. Как будут дальше развиваться события, покажет суд.
Напомним, Яковлев скончался в 2017 году. За минувшие два года близкие так и не смогли поделить его имущество.