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Квартиру «Иванушки» Олега Яковлева взломали неизвестные

Бывшая возлюбленная артиста отказывается покидать жилплощадь.

Квартиру «Иванушки» Олега Яковлева взломали неизвестные
Олег Яковлев. Фото instagram.com/yakovlevsinger

Нешуточная борьба развернулась за наследство бывшего участника группы «Иванушки International»‎ Олега Яковлева. Согласно завещанию, квартира артиста досталась его близкому другу Роману Радову. Но его бывшую возлюбленную, Александру Куцевол, такой расклад не устраивает, и она отказывается покидать любимое гнездышко.

По словам адвоката Романа, женщина буквально не хочет уходить и просит подарить ей эту квартиру — в память об артисте. Не самый плохой выбор, ведь стоимость этого жилья, по предварительной оценке, достигает 20 миллионов рублей.

Любовь любовью, а имущество нужно возвращать — буквально на днях представители Романа Радова взломали замки и проникли в квартиру. Все прошло бы гладко, но старшая по подъезду заметила подозрительных мужчин и сообщила Александре. Как будут дальше развиваться события, покажет суд.

Напомним, Яковлев скончался в 2017 году. За минувшие два года близкие так и не смогли поделить его имущество.

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«Иванушки International»Олег Яковлев
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Квартиру «Иванушки» Олега Яковлева взломали неизвестные
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