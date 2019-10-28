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Серябкина отреагировала на сообщения о сердечном приступе у Фадеева

Певица выложила трогательное фото и дала небольшую надежду всем, кто волнуется за здоровье артиста.

Серябкина отреагировала на сообщения о сердечном приступе у Фадеева
Максим Фадеев. Фото instagram.com/fadeevmaxim

На своей странице в Instagram Ольга Серябкина, также известная под творческим псевдонимом Molli, рассказала все, что смогла, о состоянии здоровья Макса Фадеева:

«‎С самого утра многие спрашивают меня о состоянии Макса, каких-то моих переживаниях… Я не давала ответа никому. Это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение. Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность – Здоровье. Верю, что все будет хорошо»‎‎.

Напомним, в середине октября Максим Фадеев пострадал от проверки пожарной безопасности в минском отеле. Тогда он отметил, что громкие звуки буквально губительны для его здоровья.

А 28 октября у Максима Фадеева случился сердечный приступ. По словам близких, у артиста давно были проблемы со здоровьем. Директор по коммуникациям лейбла Malfa Егор Кочуров не комментирует ситуацию, но и не отрицает вероятность проблем со здоровьем.

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Макс ФадеевНаргизСеребро
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Серябкина отреагировала на сообщения о сердечном приступе у Фадеева
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