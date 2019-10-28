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Наталья Водянова вспомнила прошлое и взялась за топор

Российская супермодель доказала, что при необходимости она и коня остановит, и в горящую избу войдет.

Наталья Водянова вспомнила прошлое и взялась за топор
instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова на собственном примере показала, что красота, это конечно хорошо, но иногда нужно уметь взяться за топор и показать настоящую женскую силу. Во время своего визита в Аланский Богоявленский женский монастырь актриса продемонстрировала свое мастерство в рубке дров.

Расколоть большое полено женщине удалось с одного удара, что достойно восхищения, не каждый мужчина так сможет! Супермодель и мама пятерых детей пояснила, что когда-то дедушка учил ее рубить дрова, но практиковаться ей было негде — в Париже, где она живет, уж точно не было необходимости.

За кадром слышно, как сын модели, Лукас Александр, советует маме:

«‎Это голова твоего врага!»

Некоторые комментаторы в официальном Instagram-аккаунте модели, как это часто бывает, предпочли проигнорировать основной посыл видеоролика, зато обратили внимание на незначительные мелочи:

«‎Я только не очень понимаю почему сын на английском постоянно говорит… Он не говорит по-русски?» — спрашивает prinzessin_ksenia, ответ на примерно такой же вопрос интересует и mpogodina — «Наталья, а ваши дети совсем не говорят по-русски?»

Отвечаем на столь важный вопрос: Лукас владеет как английским, так и русским, а также французским языками.

Напомним, Наталья Водянова решила познакомить своих детей с Россией, у них запланирована долгая поездка. После визита в Москву и Сочи, семейство отправилось в Адыгею.

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Наталья Водянова вспомнила прошлое и взялась за топор
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