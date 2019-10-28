Человек-паук в студии шоу «Давай поженимся!» лишил Гузееву дара речи

Очередной выпуск шоу «Давай поженимся!» начался весьма неожиданно, в качестве героя в студии появился супергерой Человек-паук, вызвав неподдельный шок у ведущей Ларисы Гузеевой. На мгновение она потеряла дар речи. Свое появление мужчина начал чуть не улетев за пределы сцены, после чего показал, как он будет метать паутину в свою избранницу. Далее последовала скромная стойка на руках, а в финале герой продемонстрировал мощный удар ногой.

Звучит как безумие, но все было на самом деле, убедитесь сами:

Комментаторы из Instagram также отметили фантазию таинственного героя:

«Какой выдумщик!!! А на сколько сантиметров у него стреляет паутина?» — очень интересуется otorvana

Но не все оценили креатив участника: