Звезда «горячих» видео отказался от съемок с женщинами – мало платили

Бывший английский военный Дэниэл Макграффин нашел себе новый заработок. Сейчас солдат добывает тысячу фунтов стерлингов в день. Нет, он не грабит бизнесменов на улице — он снимается в гей-порно.

При этом, как передает The Sun, мужчина заявляет, что он — гетеросексуал и имеет подругу, которая совсем не против его новой работы, ведь она очень прибыльная.

Мускулистый мужчина рассказывает, что с детства мечтал пойти в армию. Мечта сбылась в виде шести лет службы в артиллерии, но быстро превратилась в ад.

Солдату приходилось долгими часами водить грузовик, отпуска тоже не было. В итоге боец «сломался» и подался в самоволку. Его, кончено, поймали, осудили, и потом последовали восемь месяцев тюремного заключения.

После этого Дэниэл решил, что хватит с него армии. Сначала мужчина подрабатывал уборщиком, потом диджеем, и, наконец, судьба занесла его в гей-порно.

«Я хотел сделать карьеру в натуральном порно, но там толком не платили денег, да и конкуренция была большая», — говорит актер.

Кстати, его девушка и привела мужчину в этот бизнес. Сама она отмечает, что с геями он только на экране, а в обычной жизни — стопроцентный натурал. И ей даже лучше от такого положения вещей, ведь если бы он снимался с женщинами, какая-нибудь порноактриса обязательно бы увела такого красавчика.

Когда же зрители не верят, что этот актер не гей, Дэниэл улыбается и отвечает: «Значит, я хороший актер». Кстати, кому интересно, его киношный псевдоним — Джорди Джексон.