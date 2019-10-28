Звезда «Мажора» предалась ностальгии и показала «беременный» живот

На снимке в Instagram у Карины Разумовской запечатлен ее девятый месяц.

Карина Разумовская показал своим подписчикам фотографию на девятом месяце беременности. Кроме того, фотограф искусно наложил свет, а черный цвет платья слился с фоном, поэтому о том, что девушка «в положении», догадаться трудно.

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида актрисы. «Кто сказал, что беременность не украшает женщину? Карина, Вы прелестны», «У вас талант маскировки, ничего не видно и не понятно по поводу 9-го месяца», «Даже и непонятно, что на 9-м месяце. Классная фотка!», «Карина Владимировна, вы шикарная даже на 9-м месяце беременности», — написали под фото подписчики.

При этом мало кто из них вспомнил, что актриса на самом деле уже родила мальчика в начале августа. Малыша назвали Платоном. Карина тщательно скрывала свою беременность на протяжении всего срока. Показывать фото в положении она стала только после появления ребенка на свет.