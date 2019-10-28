В Филадельфии мужчина с 15 пулями в теле пришел в больницу, чтобы выжить

То, что мужчина сам смог прийти за помощью, и медики, и полицейские называют чудом.

В Филадельфии словивший 15 пуль мужчина смог добраться до больницы собственным ходом. Полицейских на место случившегося вызвали случайные прохожие. Когда же силовики прибыли по указанному неравнодушными людьми адресу, они нашли 23 стреляные гильзы, но жертвы нападения там уже не было.

Тайна исчезновения жертвы раскрылась чуть позже. 27-летний пострадавший сам пришел к врачам за помощью, истекая кровью. Медики тут же перевели пострадавшего в реанимацию. Сейчас они надеются, что раненый выживет и сможет рассказать, что именно произошло. То, что мужчина сам смог прийти за помощью, и медики, и полицейские называют чудом.

Живущие же неподалеку от места случившегося люди рассказывают, что слышали не менее десятка выстрелов в 1700 квартале улицы Тигельман около 4 утра. Засечь стрелков однако никто не смог. Помочь правоохранительным органам должны камеры наблюдения, установленные на улицах города.