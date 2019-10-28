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Суд арестовал студента колледжа, готовившегося расстрелять однокурсников

Несостоявшийся последователь «Колумбайна» пробудет под стражей до 23 декабря.

Суд арестовал студента колледжа, готовившегося расстрелять однокурсников
СИЗО. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Бориса Банина до 23 декабря. Именно такую меру пресечения выбрал исполнительный орган власти после того, как юноша едва не устроил массовую бойню в стенах родного учебного учреждения.

В суде уверены – находясь в неволе, Банин не подвергнется расправе и не причинит вреда другим людям, отмечает ТАСС.

Предотвратить нарушение сотрудники МВД и ФСБ сумели буквально за несколько дней до предполагаемого нападения. Неоднократно сокурсники Банина жаловались на его странные наклонности и даже писали общее обращение к директору учебного учреждения, но ничего не помогало – юношу не отчисляли.

Странные записки из «тетради смерти» студенты находили еще год назад, но сделать с этим ничего не могли.

Переломным же моментом в сознании 18-летнего парня называют теракт в Керчи. Тогда студент колледжа, будучи вооруженным, также напал на своих сокурсников – тогда погибло более 20 человек. Сейчас силовикам предстоит установить мотивы поведения юноши и вынести ему соответствующее наказание.

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Суд арестовал студента колледжа, готовившегося расстрелять однокурсников
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