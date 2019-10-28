Блондинка и брюнетка: Дакота опубликовала редкий кадр с красавицей-мамой

Сегодня в семье певицы и композитора Риты Дакоты праздник: ее мама отмечает юбилей. Поздравить женщину, благодаря которой на свет появилась такая замечательная исполнительница, можно в официальном Instagram звезды. Будьте осторожны, пост может растрогать вас до слез:

«Самая любимая на всей земле мамочка родная, с юбилеем тебя, лучший человек на свете! Как же мне повезло, что ты моя мама!!! Каждый день благодарю Бога за это. Реально каждый. Без шуток. Я каждый день счастлива, что моя мама — МОЯ МАМА . Накидайте мамуле в комменты добрых слов. Она всю жизнь читает комменты Мам! Смотри, сколько людей тебя любит?!»

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Всего за несколько часов пост собрал более 70 000 лайков и более тысячи комментариев от фанатов певицы, которые искренне поздравляют ее маму с праздником. Поклонники также отметили, что женщина прекрасно выглядит и может похвастаться стройной фигурой — не всем удается сохранить ее в зрелом возрасте.