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Продюсер Загорский прокомментировал желание поклонников дать Началовой звание

Инициативу посмертно дать певице звание заслуженной артистки РФ поддержали близкие и родственники певицы.

Продюсер Загорский прокомментировал желание поклонников дать Началовой звание
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Сети набирает силу флешмоб #ЮляЗаслуженная: поклонники скончавшейся певицы Юлии Началовой выступают за то, чтобы ей посмертно дали звание заслуженной артистки РФ. Инициативу подхватила бывший пиар-директор исполнительницы, Анна Исаева.

«Дорогие соотечественники, неравнодушные люди! Ваша любовь пронзила мое сердце. Ваша инициатива потрясла меня, родителей Юли, ее близких. Наша поддержка вам, наша благодарность, наше уважение к вам. Юля заслужила, пишете вы. Мы не ожидали столько народной любви!» — написала Анна в Instagram, начав собирать фотографии поклонников Началовой с хештэгом.

Портал Teleprogramma.pro дозвонился до продюсера Андрея Загорского, который вместе с Исаевой работает над созданием фильма о Юлии Началовой, и попросил мужчину прокомментировать данный флешмоб.

«Этот вопрос уже давно в воздухе висит, и я с удовольствием поддержал бы эту идею, — высказался он о народной инициативе. — Видите ли, у нас структура так построена, что сначала артисту дают звание заслуженного, а потом уже народного. Но Юля была, в какой-то мере, именно народной артисткой — народ любил ее. И она добилась этой популярности непосредственно своим талантом».

При этом продюсер отметил, что некоторые журналисты неправильно поняли флешмоб и написали бредовые новости о том, что Началову требуют признать Героем России.

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Продюсер Загорский прокомментировал желание поклонников дать Началовой звание
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