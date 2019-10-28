Жена Кончаловского не сводила с него влюбленных глаз на премьере в Риме

Режиссер Андрей Кончаловский последние несколько лет работал над масштабным фильмом. Картина, получившая название «Грех», рассказывает о жизни Микеланджело Буонаротти.

Постановщик представил работу в Риме, где когда-то творил герой его новой ленты. Фотографией с премьеры режиссер поделился в своем микроблоге. На снимке он запечатлен вместе со своей супругой, актрисой Юлией Высоцкой. К слову, она сыграла в фильме главную женскую роль. Для выхода на дорожку актриса выбрала черные брюки и белую рубашку.

больше по теме Андрей Кончаловский рассказал об эдиповых страданиях и переезде в Петербург Знаменитый режиссер только что завершил постановку спектакля в Большом драматическом театре. В связи с этим дал интервью.

«Благодарю каждого причастного к созданию кинокартины. И всех, кто разделил эту радость со мной сегодня в Риме», — подписал Кончаловский свой пост. Пользователи и фотографы обратили внимание, как супруга не сводила влюбленных глаз с режиссера. Юлия явно гордится успехами мужа и это прекрасно.

Съемки фильма «Грех» целиком проходили в Италии. Съемочная группа отправилась в Рим, затем в Тоскану, а после — в город Каррара — именно там добывают особый мрамор, который использовал в работе великий скульптор.