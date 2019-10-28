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Жена Кончаловского не сводила с него влюбленных глаз на премьере в Риме

На экраны вышла новая картина знаменитого режиссера о жизни Микеланджело.

Жена Кончаловского не сводила с него влюбленных глаз на премьере в Риме
Андрей Кончаловский. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Режиссер Андрей Кончаловский последние несколько лет работал над масштабным фильмом. Картина, получившая название «Грех», рассказывает о жизни Микеланджело Буонаротти. 

Постановщик представил работу в Риме, где когда-то творил герой его новой ленты. Фотографией с премьеры режиссер поделился в своем микроблоге. На снимке он запечатлен вместе со своей супругой, актрисой Юлией Высоцкой. К слову, она сыграла в фильме главную женскую роль. Для выхода на дорожку актриса выбрала черные брюки и белую рубашку. 

«Благодарю каждого причастного к созданию кинокартины. И всех, кто разделил эту радость со мной сегодня в Риме», — подписал Кончаловский свой пост. Пользователи и фотографы обратили внимание, как супруга не сводила влюбленных глаз с режиссера. Юлия явно гордится успехами мужа и это прекрасно. 

Съемки фильма «Грех» целиком проходили в Италии. Съемочная группа отправилась в Рим, затем в Тоскану, а после — в город Каррара — именно там добывают особый мрамор, который использовал в работе великий скульптор. 

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Жена Кончаловского не сводила с него влюбленных глаз на премьере в Риме
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