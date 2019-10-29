Привет с того света: американка получила смс от отца, спустя четыре года после его смерти

Честити Паттерсон из Арканзаса получила привет с того света спустя четыре года после смерти отца. Несмотря на то, что мужчина не являлся биологическим отцом девушки, между ними установилась особенная, доверительная связь.

Когда мужчины не стало, Честити будто потеряла часть себя. С тех пор она регулярно писала отцу смс на тот свет, рассказывая, как победила рак, как непросто ей далась учеба в вузе и как молодой человек разбил ей сердце. На четвертую годовщину девушка и вовсе посвятила отчиму огромное сообщение, в котором рассказала, что изнывает по твердому плечу отца.

Каково же было удивление Паттерсон, когда спустя пару минут на телефон пришло смс от «папы». В нем таинственный незнакомец сказал, что давно уже получает от нее сообщения, адресованные отцу. В свое время он и сам пережил трагедию – его дочь погибла в аварии.

Сообщения от Честити придавали ему сил жить, но ответить ей он боялся, дабы не разбивать сердце. Это общение позволило и Честити, и безутешному отцу отпустить горе.