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Психанувшая Марина Федункив помолодела на двадцать лет

48-летняя актриса Comedy Woman сменила имидж.

Психанувшая Марина Федункив помолодела на двадцать лет
Марина Федункив. Фото Даниила Величко

48-летняя звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив кардинально изменила внешность. Она сделала стильную прическу, окрасила волосы в более светлый тон и, похоже, обратилась к помощи косметологов. А иначе сложно объяснить изменившуюся внешность актрисы. Поклонники пришил к выводу ,что актриса зрительно помолодела лет на двадцать. Или воспользовалась специальными фильтрами?

Фотографию с новым имиджем Федункив разместила у себя в блоге. Коротко написав: «Психанула». Реакция фолловеров была незамедлительной. В восторг от внешности артистки пришли даже такие популярные личности, как Лолита Милявская и Елена Валюшкина.

«Очень даже», — написала Лолита.

«Хороша! Психуй дальше», — отметилась Елена.

Некоторые подписчики и вовсе не узнали своей любимицы в молодой девушке. «Кто это?», — удивился один из фолловеров.

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Психанувшая Марина Федункив помолодела на двадцать лет
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