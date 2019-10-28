НОВОСТИ

Млодик в образе пионерки спела «детским» голосом на капустнике Виторгана

Похоже, что Ирине понравилось амплуа певицы.

Млодик в образе пионерки спела «детским» голосом на капустнике Виторгана
Эммануил Виторган с супругой. Фото Global look press

Около года назад супруга народного артиста Эммануила Виторгана попробовала себя в качестве певицы. Актер вместе со своей женой гастролировал по постсоветскому пространству с концертной программой «За все тебя благодарю!». И, если к пению любимого артиста многие уже успели привыкнуть, вокальные данные Ирины оценили не многие.

Слушатели отмечали, что вторая половинка актера поет слишком детским голосом и советовали посвятить себя исключительно дому. Однако эти комментарии мало смутили эпатажную пару. Ирина Виторган (Млодик) продолжила свой опыт на капустнике «Рожденные в СССР». А ее супруг с гордостью поделился видео с концерта в своем блоге.

Теперь Ирина не только спела «детским» голосом, но и примерила пионерский галстук. Настоящий подарок для хейтеров! Впрочем, пока комментарии к видео — исключительно положительные.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина ВиторганИрина МлодикЭммануил ВиторганЭммануил Виторган последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Млодик в образе пионерки спела «детским» голосом на капустнике Виторгана
Интересно?
Поделись с друзьями: