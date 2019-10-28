Млодик в образе пионерки спела «детским» голосом на капустнике Виторгана

Около года назад супруга народного артиста Эммануила Виторгана попробовала себя в качестве певицы. Актер вместе со своей женой гастролировал по постсоветскому пространству с концертной программой «За все тебя благодарю!». И, если к пению любимого артиста многие уже успели привыкнуть, вокальные данные Ирины оценили не многие.

Слушатели отмечали, что вторая половинка актера поет слишком детским голосом и советовали посвятить себя исключительно дому. Однако эти комментарии мало смутили эпатажную пару. Ирина Виторган (Млодик) продолжила свой опыт на капустнике «Рожденные в СССР». А ее супруг с гордостью поделился видео с концерта в своем блоге.

Теперь Ирина не только спела «детским» голосом, но и примерила пионерский галстук. Настоящий подарок для хейтеров! Впрочем, пока комментарии к видео — исключительно положительные.