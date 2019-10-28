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Казино появится в Крыму, несмотря на запрет азартных игр

Игорная зона будет занимать 14 гектаров площади.

Казино появится в Крыму, несмотря на запрет азартных игр
Игровые автоматы. Фото: КП/Александр Карпов

Дмитрий Медведев подписал указ, разрешающий открыть казино в Крыму. Утвержденный документ с подписью премьер-министра появился на портале правовой информации несколько дней назад. В нем отмечается, что игорная зона будет размещена в Ялте и займет более 14 гектаров территорий.

Носить зона будет достаточно символическое название «Золотой берег». Подписанием бумаги территории также был присвоен кадастровый номер.

Отметим, что на сегодняшний день заниматься игорным бизнесом в России официально запрещено – в 2006 году Совет Федерации одобрил документ, в котором отмечалось, что федерация лично регулирует организацию и проведение азартных игр.

На сегодняшний день только в четырех регионах РФ продолжают работать казино и игровые автоматы – во Владивостоке, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. Крым станет пятой точкой, где играть можно будет абсолютно легально.

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Дмитрий МедведевказиноКрым
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Казино появится в Крыму, несмотря на запрет азартных игр
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