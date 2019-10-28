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Последний аккорд: Заворотнюк подарила маме машину за два миллиона

Анастасия всегда отличалась хорошим вкусом и щедростью.

Последний аккорд: Заворотнюк подарила маме машину за два миллиона
Анастасия Заворотнюк. Фото https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Анастасия Заворотнюк близка со своей мамой Валентиной Борисовной. Актриса всегда поддерживала родительницу и помогала ей в меру сил. Последний подарок, который стал известен широкой публике – это дорогой автомобиль, на который звезда потратила свыше 2 млн рублей, пишет ЭГ со ссылкой на соседей актрисы. Презент был сделан всего пару месяцев назад.

Как сообщают знакомые Заворотнюк, красивую машину Toyota C-HR серебристого цвета теперь часто видят возле особняка Анастасии в Крекшино. В нее 76-летняя Валентина Борисовна пересела из красного «жука», который тоже дарила дочь.

Пенсионерка иногда останавливается в доме, чтобы пообщаться с младшей внучкой Милой, но в основном особняк Заворотнюк пустует.

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Последний аккорд: Заворотнюк подарила маме машину за два миллиона
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