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Пермяк повторил легендарный шпагат Ван Дамма, но гонорара не получил

Акробат сел на шпагат во время движения двух автобусов Volvo.

Пермяк повторил легендарный шпагат Ван Дамма, но гонорара не получил
Актер Жан-Клод Ван Дамм. Фото: КП/Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Событие произошло в рамках краевого конкурса профессионального мастерства – жюри отбирало самых умелых водителей автобуса. Финалом эффектного соревнования и стал трюк, выполненный Егором Тунгусковым.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как под эффектную музыку оба автобуса начинают параллельное движение. Находящийся на высоте Тунгусков сначала просто концентрируется на задче, а затем, в совершенно неожиданный для зрителей момент, автобусы разъезжаются в разные стороны.

Акробат практически полностью усаживается на продольный шпагат, демонстрируя силу мышц.

Трюк вызвал фурор среди местных жителей. Сам же Тунгусков рассказал, что трюк не является сложным, достаточно лишь к нему подготовиться. Так, на крыше была установлена специальная страховочная система, а также маты. Своей заслуги Егор не увидел – он уверен, успех мероприятия зависел исключительно от них.

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Ван ДаммЖан-Клод Ван ДаммПермьШпагат
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Пермяк повторил легендарный шпагат Ван Дамма, но гонорара не получил
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