Пермяк повторил легендарный шпагат Ван Дамма, но гонорара не получил

Акробат сел на шпагат во время движения двух автобусов Volvo.

Событие произошло в рамках краевого конкурса профессионального мастерства – жюри отбирало самых умелых водителей автобуса. Финалом эффектного соревнования и стал трюк, выполненный Егором Тунгусковым.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как под эффектную музыку оба автобуса начинают параллельное движение. Находящийся на высоте Тунгусков сначала просто концентрируется на задче, а затем, в совершенно неожиданный для зрителей момент, автобусы разъезжаются в разные стороны.

Акробат практически полностью усаживается на продольный шпагат, демонстрируя силу мышц.

Трюк вызвал фурор среди местных жителей. Сам же Тунгусков рассказал, что трюк не является сложным, достаточно лишь к нему подготовиться. Так, на крыше была установлена специальная страховочная система, а также маты. Своей заслуги Егор не увидел – он уверен, успех мероприятия зависел исключительно от них.