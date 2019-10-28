Чтобы удержать жену, Фадееву пришлось обрить голову налысо

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, как однажды жена Наталья хотела от него уйти. В браке, напомним, они уже тридцать лет. От этого союза родился сын Савва.

«У нас в жизни был эпизод, когда она хотела уйти от меня. Как раз я работал в те годы с Линдой. Успех был колоссальный. Представьте, мальчик из Кургана, который ничего не видел. У меня началась внутренняя эйфория. Я выглядел тогда очень эффектно. Пришел домой, от меня пахло духами, был весь в помаде от поцелуев поклонниц. Я очень разборчивый, не могу похвастаться большим опытом, но порой все-таки что-то было с женщинами», — заявил Максим Фадеев.

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По его признанию, жена, когда его увидела, стала собирать вещи. Сказала, что поехала жить к маме. «Она мне сказала: «Максимочка, я ухожу от тебя». Я не мог понять почему. Наташа завела меня в туалет, а я там как раз сделал ремонт. Думал, может, у нее претензия к ванной. Заявил, что все поменяю. Она мне сказала: «Ты так ничего и не понял. Я с таким жить не буду», — вспомнил тот тяжелый разговор продюсер.

Как сказал Фадеев, он стал как ужаленный крутиться по ванной, чтобы понять, что не устроило жену. «И вдруг я наткнулся на зеркало, а оно у нас только в ванной было. Я увидел молодого парня в помаде, с красивой шевелюрой, и тут до меня все дошло. Я не знал, что мне делать. Она была единственным близким для меня человеком. Мы как раз незадолго до этого потеряли дочь. Я взял бритву и побрился налысо. Потом вышел к ней и спросил: «А с таким будешь жить?» Она ответила, что попробует. С тех пор у нас больше не было конфликтов», — заметил Фадеев.