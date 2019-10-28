«Не успели на шашлык»: башкирские артисты высмеяли сбитую ими же кошку

На опубликованном, а затем удаленном ролике Тямаев и Уразова отпускают циничные шутки.

Артисты из Башкирии Гузель Уразова и Фирдус Тямаев высмеяли трагическую смерть кошки на автомобильной трассе. Предположительно, пара насмерть сбила животное на своем транспортном средстве, а затем, вместо того, чтобы убрать труп с дороги, певцы стали смеяться над ситуацией.

На опубликованном, а затем удаленном ролике Тямаев и Уразова отпускают циничные шутки, заявляя, что «очень хотели есть, но шашлык не успели сделать».

«Поэтому мы тут и остановились», — иронизируют они.

Своим отношением к мертвому животному башкиры спровоцировали негодование в свой адрес.

Местные жители осудили девушку, заявив, что мать троих детей не должна глумиться над трупом существа, пусть это даже и кошка. Люди возмутились – какое воспитание может дать малышам мать, которая не имеет сострадания?

Мужчина же поспешил извиниться и за девушку, и за себя. Он рассказал, что на самом деле очень трепетно относится к братьям меньшим и даже спас одну собаку из пожара.

Кроме того, он регулярно появляется в приютах и кормит там бездомных животных, отмечает progorodchelny. Но кто тогда смеялся над остывающим трупом кошки?