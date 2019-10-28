Российский гонщик имел шансы выиграть престижный этап «Ле-Ман»

Трасса Алгарве в Португалии одна из самых молодых в череде мировых гоночных дорог. Она была построена в 2008 году. Однако за это время здесь прошло уже немало состязаний — например, этап Superbike World Championship и финал ELMS в 2017. Поэтому профессиональные гонщики ее достаточно хорошо знают.

Для участников состязания Ле-Ман португальский этап был возможностью поправить свое положение в турнирной таблице. Для пилота United Autosports Филипе Альбукерке гонка в Португалии стала особенной —она проходила в его родной стране.

«Я очень рад быть первым в квалификации именно здесь в Португалии, на моей родине. Было очень сложно, я не совсем доволен своим пилотированием, — сказал Альбукерке перед стартом. — Надеюсь, на гонке будет много поклонников. Я, будучи гонщиком, привык находиться в центре внимания, но в родной Португалии внимание ко мне значительно выше».

Тем не менее, Филипе не удалось прийти первым. Гонку выиграл представитель команды Idec Sport. Долгое время впереди всех ехал российский пилот Константин Терещенко. Однако гонщики Panis Barthez Competition пришли в итоге на седьмой и восьмой позициях.