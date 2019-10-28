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В США пропавшую девушку нашли по «горячим» видео

Пока родители искали 15-летнюю дочь, в Сети появлялись откровенные видео с ее участием.

В США пропавшую девушку нашли по «горячим» видео
Пропавшая школьница оказалась порноактрисой. Фото: SMG/ZUMAPRESS.com

Пропавшая во Флориде год назад 15-летняя девушка обнаружилась на сайте Pornhub.

Мать исчезнувшей случайно наткнулась откровенные фотографии своей дочери, а позже полиция «раскопала» в Интернете около 60 горячих видео с «юной звездой» на различных сайтах, куда заходят любители фильмов для взрослых.

На некоторых роликах рядом с девушкой мелькал лысый темнокожий мужчина, которого удалось опознать. В феврале текущего года он был замечен вместе с пропавшей в одном из магазинов: камера видеонаблюдения зафиксировала его. Американские стражи порядка сопоставили все изображения 30-летнего гражданина и вычислили его адрес.

Когда полицейские стали следить за квартирой мужчины, тот не заставил себя долго ждать — практически сразу появился там вместе с юной подругой, которая уже год была в розыске.

Как сообщает местное издание The Sun Sentinel, позже найденная девушка призналась, что видео ее секса с мужчиной были записаны в этой квартире.

Во время обыска стражи порядка нашли там документы из больницы, в которых значилось, что подростку делали аборт. Сам «герой-любовник» половую связь с похищенной отрицает. Сейчас он арестован местными властями по тяжелой статье.

Самостоятельно ли девушка сбежала из дома ради карьеры порноактрисы или ее похитили и принуждали к сексу — не сообщается.

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В США пропавшую девушку нашли по «горячим» видео
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