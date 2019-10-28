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«Мое сердце осталось маленьким»: Фадеев рассказал о перенесенной операции

По словам продюсера, в 17 лет он просто каким-то чудом не умер.

«Мое сердце осталось маленьким»: Фадеев рассказал о перенесенной операции
Фадеев пережил тяжелую операцию/http://globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что в 17 лет пережил тяжелейшую операцию на сердце. Проблемы со здоровьем у него были при рождении. Он родился с тяжелым пороком сердца.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев вспомнил тяжелую операцию/globallookpress.com

«Операция длилась 16 часов. Полосная операция на сердце, когда тебя разрезают от подмышки до подмышки. У меня теперь отсутствует грудной позвонок. Сердце можно потрогать. Сердце так и осталось маленьким, детским. Врачи делали рентген и сильно удивлялись, как я вообще живу», — сказал продюсер.

Как сказал музыкант, после этого стало ясно, что спортсмена из него не выйдет. «Мне запретили поднимать больше трех килограммов. Я стал заниматься музыкой, а не пошел в уличные банды. Оно и к лучшему. Всех моих друзей уже нет в живых», — заметил он.

Как сказал продюсер, и отец, и мать видели его музыкантом. «Музыкант – одна из интеллигентных профессий, где с моим заболеванием можно пожить подольше. Я одно время работал дирижером, но лучше бы на заводе пахал. Очень сложно эмоционально. По итогам такой работы сердце совсем стало никудышным. Сердце сегодня совсем не то. Вот прямо совсем», — подчеркнул Фадеев.

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Тэги:

Борис КорчевниковМаксим ФадеевМаксим Фадеев здоровьеПрограмма "Судьба человека"
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«Мое сердце осталось маленьким»: Фадеев рассказал о перенесенной операции
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