Источник: Гарри и Меган могут уехать в  США, если найдут там дом

Меган Маркл и принц Гарри могут уехать жить в США до конца года. Близкий к паре источник рассказал, что сейчас семейная чета рассматривает большой список мест, где она могла бы остановиться на длительный срок. Какое время Гарри и Меган пробудут в информационной изоляции не сообщается, однако известно, что срок проживания будет зависеть от того, найдется ли в Штатах постоянное пристанище.

The Sun сообщает, что супруги рассматривают переезд в Америку как возможность для дальнейшего развития. Королева Елизавета же всерьез опасается последствий такого решения – она убеждена, что отъезд герцогов Сассекских приведет к официальному выходу из семьи.

Сейчас в пресс-службе информацию о затяжном отпуске не комментируют. Близкие же к паре люди подчеркивают – прежде, чем уехать, Гарри и Меган намерены выполнить все семейные и королевские обязательства.