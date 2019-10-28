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Да, ведьма я, ведьма! Японцы разработали электрометлу для передвижения

На ней реально можно ездить, только по ровным поверхностям.

Да, ведьма я, ведьма! Японцы разработали электрометлу для передвижения
Электрометла Toyota. Теперь вы видели всё. Фото: Yukio Tomita/Geisler-Fotopress

Девушки, вы уже приготовились к Хеллоуину? Костюмчик сексапильной ведьмочки подобрали?

А, между прочим, японские инженеры разработали суперский атрибут — вещь, которая обязательно должна быть в обиходе у любой современной ведьмы. Это электрометла, на которой реально можно покататься.

Новое средство передвижения было представлено в токийском автосалоне компании Toyota. Судя по видео оттуда, по форме оно действительно напоминает метлу, вот только пучок на конце «палки» — только для красоты. Он скрывает колеса, которые двигают человека вперед. Сам водитель при этом должен быть обут в ролики.

Оседлал метлу, нажал на кнопку — и ультрасовременный девайс двигает тебя вперед. Чтобы механизм был не только практичным, но и стильным, японские дизайнеры украсили его стеклянной фигуркой кота.

Интересно, это своеобразный «привет» автомобильной марке Jaguar или украшение к Хеллоуину?

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ToyotaавтомобильизобретениеТокиоХеллоуиняпония
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Да, ведьма я, ведьма! Японцы разработали электрометлу для передвижения
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