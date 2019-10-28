Да, ведьма я, ведьма! Японцы разработали электрометлу для передвижения

На ней реально можно ездить, только по ровным поверхностям.

Девушки, вы уже приготовились к Хеллоуину? Костюмчик сексапильной ведьмочки подобрали?

А, между прочим, японские инженеры разработали суперский атрибут — вещь, которая обязательно должна быть в обиходе у любой современной ведьмы. Это электрометла, на которой реально можно покататься.

Новое средство передвижения было представлено в токийском автосалоне компании Toyota. Судя по видео оттуда, по форме оно действительно напоминает метлу, вот только пучок на конце «палки» — только для красоты. Он скрывает колеса, которые двигают человека вперед. Сам водитель при этом должен быть обут в ролики.

Оседлал метлу, нажал на кнопку — и ультрасовременный девайс двигает тебя вперед. Чтобы механизм был не только практичным, но и стильным, японские дизайнеры украсили его стеклянной фигуркой кота.

Интересно, это своеобразный «привет» автомобильной марке Jaguar или украшение к Хеллоуину?