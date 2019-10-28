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Откровенное признание: Максим Фадеев родился с тяжелым пороком сердца

По словам продюсера, в Кургане была очень веселая, но неспокойная жизнь.

Откровенное признание: Максим Фадеев родился с тяжелым пороком сердца
Фадеев родился с тяжелым пороком сердца/http://globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что родился с тяжелым пороком сердца. Ему с детства нужно было заботиться о своем здоровье. Как сказал музыкант, в детстве у него были сломаны все пальцы на руках из-за постоянных драк со сверстниками. Он был подавлен из-за этого.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев рассказал о жизни в Кургане/http://globallookpress.com

«Разборки были в девяностых годах. В Кургане, на моей родине. Это очень суровый город. Там у любого мальчика воспитывается дух прямо на улице. То, что сейчас является нормой, за это раньше можно было получить по морде», — заявил Максим Фадеев.

При этом он отметил, что родители за него сильно переживали. «Мне было важно побежать на улицу и пообщаться с ребятами. Все важное происходило на улице. Меня заставляли заниматься музыкой, а я хотел стать боксером. Много лет занимался восточными единоборствами, айкидо. Мне не разрешали родители. Это влияло на руки», — сказал известный продюсер.

При этом сверстники часто подшучивали над Фадеевым, который между спортом и музыкой выбрал второе. «Надо мной посмеивались, что я музыкант. Я был рожден с тяжелым пороком сердца. Мне надо было доказывать, что я что-то могу. Отсюда и драки», — сказал Фадеев.

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Тэги:

КурганМаксим ФадеевМаксим Фадеев здоровьеПрограмма "Судьба человека"
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Откровенное признание: Максим Фадеев родился с тяжелым пороком сердца
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