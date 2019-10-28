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Венеролог опровергла слова Малышевой о легком лечении сифилиса

Ирина Скоробогатова заявила, что на самом деле заболевание не такое простое, как о нем говорили ведущие «Жить здорово».

Венеролог опровергла слова Малышевой о легком лечении сифилиса
Елена Малышева/Фото: Борис КУдрявов/КП

Врач-дерматовенеролог Ирина Скоробогатова опровергла слова коллеги Елены Малышевой о легкости лечения сифилиса. Ранее в очередном выпуске «Жить здорово» ведущая вместе с коллегой Дмитрием Шубиным сошлись во мнении, что бояться заболевания все же не стоит – сейчас оно достаточно далеко лечится и не вызывает паники у окружающих. Скоробогатова отметила – на самом деле, ситуация не так легка, как о ней говорят с экрана.

«Если вовремя успеете на первичном сифилисе, то хорошо лечится. Но вообще, все зависит от того, какая стадия. Существует три– первичный, вторичный и третичный. Есть необратимые повреждения крупных сосудов. Если вы все это запустите, то они плохо обратимы», — отметила она.

Елена Малышева и Дмитрий Шубин
Елена Малышева и Дмитрий Шубин/Фото: Михаил Фролов/КП

Отметила доктор и тот факт, что заразиться сифилисом можно и при простом контакте с болеющим человеком. Однако, не факт, что передача инфекции произойдет с первого раза.

«С человеком необязательно заниматься сексом, чтобы подхватить это. Иногда достаточно попользоваться полотенцем пациента. И прямой контакт само собой», — резюмировала дерматовенеролог.

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Тэги:

«Жить здорово!»болезниДмитрий ШубинЕлена Малышевасифилис
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Венеролог опровергла слова Малышевой о легком лечении сифилиса
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