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«ГазМяс» по-турецки: тренер замотивировал футболистов на победу пощечинами

Видео из раздевалки реальной команды очень напоминает эпизод из передачи «Наша Russia».

«ГазМяс» по-турецки: тренер замотивировал футболистов на победу пощечинами
Михаил Галустян в роли тренера клуба «ГазМяс». Фото: стоп-кадр из сериала «Наша Russia», канал ТНТ.

Вы смеялись над футбольным тренером клуба «ГазМяс» в исполнении Михаила Галустяна? А вот такие персонажи есть и в реальной жизни.

В Турции наставник молодёжной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт после первого тайма, который его подопечные проигрывали 1:3, вошел в раздевалку и каждого футболиста «наградил» пощечиной. Только после этой экзекуции тренер стал говорить, точнее выкрикивать, свои комментарии по поводу игры молодых спортсменов.

Турецкий тренер
Турецкий тренер раздал пощечины своим игрокам в перерыве. Стоп-кадр из видео.

Суровый урок был заснят на мобильный телефон (видео опубликовано на сайте «Чемпионат»). Спустя несколько лет кадры попали в Сеть, после чего турецкая федерация футбола начала проверку в отношении тренера. Но разве могут придирки чиновников огорчить горячего наставника, чей пыл заставил команду выиграть тот матч со счетом 5:3?

Интересно, какие изощренные наказания он пообещал футболистам, что после его слов они тут же вырвали победу у соперников.

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«ГазМяс» по-турецки: тренер замотивировал футболистов на победу пощечинами
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