«ГазМяс» по-турецки: тренер замотивировал футболистов на победу пощечинами

Видео из раздевалки реальной команды очень напоминает эпизод из передачи «Наша Russia».

Вы смеялись над футбольным тренером клуба «ГазМяс» в исполнении Михаила Галустяна? А вот такие персонажи есть и в реальной жизни.

В Турции наставник молодёжной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт после первого тайма, который его подопечные проигрывали 1:3, вошел в раздевалку и каждого футболиста «наградил» пощечиной. Только после этой экзекуции тренер стал говорить, точнее выкрикивать, свои комментарии по поводу игры молодых спортсменов.

Суровый урок был заснят на мобильный телефон (видео опубликовано на сайте «Чемпионат»). Спустя несколько лет кадры попали в Сеть, после чего турецкая федерация футбола начала проверку в отношении тренера. Но разве могут придирки чиновников огорчить горячего наставника, чей пыл заставил команду выиграть тот матч со счетом 5:3?

Интересно, какие изощренные наказания он пообещал футболистам, что после его слов они тут же вырвали победу у соперников.