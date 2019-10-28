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Фадеев перед сердечным приступом жаловался на опустошение и усталость

По словам продюсера, ему необходимо было срочно отдохнуть.

Фадеев перед сердечным приступом жаловался на опустошение и усталость
Фадеев жаловался на опустошение/http://globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев незадолго до того, как перенес сердечный приступ, жаловался в Instagram на опустошение. Несколько часов назад на его страничке появился пост. «Моему опустошению позавидовала сама пустота. Где можно отдохнуть», — писал продюсер в Instagram.

Напомним, что Максиму Фадееву стало плохо в его загородном доме в Подмосковье, где он живет со своей семьей. На место в срочном порядке прибыли врачи скорой помощи. Ему диагностировали предынфарктное состояние, приступ ишемической болезни вследствие нервного истощения.

После оказания помощи стало ясно, что госпитализация продюсеру не требуется. Однако дома он находится под присмотром врачей. Ему делают необходимые процедуры на дому.

Отметим, что не так давно Максим Фадеев разорвал контракт с одной из своих подопечных Наргиз Закировой. При этом расставание получилось очень болезненным. Продюсер говорил после, что теперь настороженно относится ко всем исполнителям.

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Максим ФадеевМаксим Фадеев здоровьеНаргиз Закирова
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Фадеев перед сердечным приступом жаловался на опустошение и усталость
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