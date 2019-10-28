НОВОСТИ

Рвота кашалота сделала из тайского рыбака миллионера

В один момент таиландец поправил свое финансовое положение на 21 миллион рублей.

Рвота кашалота сделала из тайского рыбака миллионера
Фото: pixabay

Необычная находка сделала из простого рыбака миллионера. В один из своих привычных рабочих дней таиландец Тиачот нашел на побережье острова Самуи большую заставшую желтую массу. 55-летний  Мужчина заинтересовался веществом, издалека похожим на камень, и принес почти 6-килограммовую субстанцию домой.

Целый год таец хранил нечто у себя дома, а затем все же решился показать субстанцию ученым.

Когда к нему в дом пришли специалисты и чиновники, они подтвердили – рыбак нашел очень ценную рвоту кашалота. В промышленности вещество используется для изготовления духов и различных ароматических примесей.  6-килограммовый кусок стоит баснословных денег – почти 21 миллион рублей.

Власти города разрешили Тиачоту продать находку. Таким образом, ранее зарабатывавший по 800 рублей в день таиландец сможет поправить свое финансовое состояние и обеспечить всю семью до конца жизни, резюмирует The Mirror.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рвота кашалота сделала из тайского рыбака миллионера
Интересно?
Поделись с друзьями: