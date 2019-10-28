Ученые: детство «без микробов» может вызвать лейкемию

Ученые из Института исследования рака выявили необычную закономерность – вероятность заболеть лейкозов у детей возрастает, если родители панически блюдут чистоту. Специалисты провели эксперименты, в ходе которых выяснили – малыши, которые выросли в более стерильных условиях и мало общались со сверстниками, больше подвержены появлению рака крови, чем их сверстники-экстраверты.

Чтобы доказать это, автор теории Мел Гривз изучил 30-летние исследования других ученых, а также сверил их с собственными результатами по генетике, клеточной биологии, иммунологии и эпидемиологии. Результат его удивил, ведь теперь медики с уверенностью могут говорить – рак крови у детей возникает не только как следствие генетического сбоя, а значит, в некоторых случаях его развитие можно предотвратить.

«Это исследование является кульминацией 10-летней работы и дает максимально достоверное на сегодняшний день объяснение, откуда берется лейкоз. Этот вид рака имеет четкую биологическую причину и запускается различными инфекциями у детей, чья иммунная система не настроена необходимым образом», — обосновал он свое открытие в в журнале Nature Reviews Cancer.

Некоторые эксперты, впрочем, поспешили внести свою лепту и призвали родителей малышей не расслабляться и следить за гигиеной и безопасностью.