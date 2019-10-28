Дроздова сменила фамилию из-за отсутствия денег на подарок мужу

Актриса Ольга Дроздова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, почему она сменила фамилию. Теперь на всех афишах спектаклей и в титрах фильмов она Ольга Певцова.

«У меня не было денег на подарок. Ну и я пообещала сменить фамилию. Теперь надо отвечать. Он меня столько лет просил. Со мной может быть только герой. Посмотрите на Певцова. Он делает все для этого, как может», — заявила Ольга Дроздова-Певцова.

Как сказала звезда, таких, как ее муж, просто нет. Она его безумно любит. «В любви он мне, правда, признается только через сковородку. Муж хороший тоже полезен. Добрее надо быть. Это очень в нашем возрасте отражается на детях», — сказала актриса.

Кстати, своего единственного сына двенадцатилетнего Елисея звездные родители отдали в кадетский корпус. «Мальчику 12 лет. Он обязан травмироваться. Он живет», — сказала Дроздова. По ее мнению, будущая невеста потом скажет ей спасибо за сына. Благодаря учебе в кадетском корпусе сын Певцова и Дроздовой точно не свяжется с дурной компанией.