Высокие отношения: Ивлеева призналась, что не живет с Элджеем

Телеведущая сообщила, что ее практически не бывает в России. При этом муж любит неожиданно приехать в город, в котором у нее проходят съемки.

Анастасия Ивлеева сочеталась браком с популярным музыкантом Элджеем в сентябре. Однако у пары так и не вышло вдоволь насладиться семейной жизнью: вскоре телеведущая отправилась на съемки очередного сезона программы «Орел и решка».

Совсем недавно Настя проехала по Японии, в настоящий момент изучает Соединенные Штаты и заодно английский язык. Что касается ее отношений с Элджеем, то, как выяснилось, паре приходится непросто. Накануне один из подписчиков попросил Ивлееву раскрыть подробности семейной жизни. На это ведущая ответила: «Меня почти не бывает в России».

больше по теме Ивлеева поблагодарила поклонников за ТЭФИ голливудской улыбкой Спустя несколько дней после торжественного вручения телевизионной премии ведущая сфотографировалась с бронзовыми статуэтками.

Тем не менее, актриса признается, что иногда ей удается увидеться с супругом даже во время съемок. Элджей любит устроить ей сюрприз — неожиданно прилететь в город, где она в настоящий момент работает.