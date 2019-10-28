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Высокие отношения: Ивлеева призналась, что не живет с Элджеем

Телеведущая сообщила, что ее практически не бывает в России. При этом муж любит неожиданно приехать в город, в котором у нее проходят съемки.

Высокие отношения: Ивлеева призналась, что не живет с Элджеем
Анастасия Ивлеева. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Анастасия Ивлеева сочеталась браком с популярным музыкантом Элджеем в сентябре. Однако у пары так и не вышло вдоволь насладиться семейной жизнью: вскоре телеведущая отправилась на съемки очередного сезона программы «Орел и решка». 

Совсем недавно Настя проехала по Японии, в настоящий момент изучает Соединенные Штаты и заодно английский язык. Что касается ее отношений с Элджеем, то, как выяснилось, паре приходится непросто. Накануне один из подписчиков попросил Ивлееву раскрыть подробности семейной жизни. На это ведущая ответила: «Меня почти не бывает в России». 

Элджей
Элджей. Фото: Михаил Фролов/КП

Тем не менее, актриса признается, что иногда ей удается увидеться с супругом даже во время съемок. Элджей любит устроить ей сюрприз — неожиданно прилететь в город, где она в настоящий момент работает. 

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Высокие отношения: Ивлеева призналась, что не живет с Элджеем
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