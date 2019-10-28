Никогда не говорите «нормально»: Хромченко научила мужчин делать комплименты

На передаче «Модный приговор» от 28 октября историк моды Александр Васильев посоветовал гостю программы больше говорить своей супруге комплиментов. Например, «ты самая красивая». Однако Эвелине Хромченко этот совет категорически не понравился.

«Я в данном случае не рекомендую мужчинам это делать, потому что следующим вопросом будет: «А с кем ты сравнивал?». Лучше не надо, скажите просто «красивая», — объяснила она.

По словам эксперта моды, прекрасной половине человечества также ни в коем случае нельзя говорить, что они выглядят нормально. «Реакция однозначно будет негативной, потому что для женщины это означает равнодушное отношение к ней», — пояснила Хромченко.