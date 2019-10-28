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Японские гейши добились введения штрафа для оборзевших туристов

Сфотографируешь гейшу без разрешения - заплатишь мзду.

Японские гейши добились введения штрафа для оборзевших туристов
Гейш и их учениц нельзя фотографировать без разрешения. Фото: Klaus-Werner Friedrich

В России за историей и культурой иностранные туристы едут в Санкт-Петербург. В Японии же такую роль играет город Киото — прежняя столица страны восходящего солнца. Современную модную и технологически продвинутую Японию можно посмотреть в Токио, а вот за старинной архитектурой, садами и нарядами — добро пожаловать в Киото.

Вот только жители этого города туристов не любят: толпы приезжих раздражают консервативных японцев, желающих жить в гармонии со своими традициями. Также здесь живут и обучаются настоящие гейши, чья личная жизнь вообще должна являться тайной для посторонних.

Гейши
В районе Гион можно увидеть ту саму историческую Японию, а вот фотографировать лучше не стоит. Фото: Klaus-Werner Friedrich

Недавно жители киотского района Гион, где в основном обитают представительницы этой древней профессии, добились от властей запрета на фотографирование в частных переулках возле популярной у туристов улицы Ханамикодзи.

Как сообщает японский портал NHK, ограничение вступило в силу 25 октября. Штраф для любопытного туриста составит 10 тысяч иен (около 5000 рублей). Предупреждающие таблички уже развешаны по району.

Местные жители ополчились на приезжих, потому что те заходили фотографировать на частную территорию, как к себе домой.

Были даже случаи, когда гости страны восходящего солнца дергали за кимоно проходящих мимо гейш и их учениц — майко. А вообще этих дам даже фотографировать нельзя без разрешения.

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Японские гейши добились введения штрафа для оборзевших туристов
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