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«Люди ведут себя неадекватно»: Волкова рассказала о буднях медработников

Актриса исполняет роль администратора в популярном сериале «Скорая помощь».

«Люди ведут себя неадекватно»: Волкова рассказала о буднях медработников
Кадр из сериала «Скорая помощь»

Российский сериал «Скорая помощь» продолжает набирать популярность. Многих новых зрителей удивило, что главным героем является не врач, как в большинстве аналогичных многосерийных фильмов, а водитель кареты «скорой помощи», роль которого сыграл Гоша Куценко. 

Кадр из сериала «Скорая помощь»
Кадр из сериала «Скорая помощь»

Другую яркую роль исполняет Екатерина Волкова — она играет роль администратора. Актриса рассказала порталу Teleprogramma.pro, что главное достоинство сериала в том, что он оригинален. Волкова подчеркивает, что фильм не скопирован с западных образцов — к примеру, диалоги, по ее словам, прописаны очень правдоподобно и с использованием специфического медицинского юмора. 

Кадр из сериала «Скорая помощь»
Кадр из сериала «Скорая помощь»

Артистка отметила, что сериал полон смешных и страшных историй. Все дело в том, что фельдшерам приходится сталкиваться с совершенно разными людьми. «Иногда люди ведут себя неадекватно… Так что всегда интересно, каким будет следующий вызов», — добавляет Волкова. 

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Тэги:

«Скорая помощь»Гоша КуценкоЕкатерина Волковасериал "Скорая помощь"
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«Люди ведут себя неадекватно»: Волкова рассказала о буднях медработников
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