«Люди ведут себя неадекватно»: Волкова рассказала о буднях медработников

Российский сериал «Скорая помощь» продолжает набирать популярность. Многих новых зрителей удивило, что главным героем является не врач, как в большинстве аналогичных многосерийных фильмов, а водитель кареты «скорой помощи», роль которого сыграл Гоша Куценко.

Другую яркую роль исполняет Екатерина Волкова — она играет роль администратора. Актриса рассказала порталу Teleprogramma.pro, что главное достоинство сериала в том, что он оригинален. Волкова подчеркивает, что фильм не скопирован с западных образцов — к примеру, диалоги, по ее словам, прописаны очень правдоподобно и с использованием специфического медицинского юмора.

Артистка отметила, что сериал полон смешных и страшных историй. Все дело в том, что фельдшерам приходится сталкиваться с совершенно разными людьми. «Иногда люди ведут себя неадекватно… Так что всегда интересно, каким будет следующий вызов», — добавляет Волкова.