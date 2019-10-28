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Последствия герпеса: Малышева объяснила важность быстрого лечения болезни

Для борьбы с воспалением врач посоветовала использовать серьезные антибиотики.

Последствия герпеса: Малышева объяснила важность быстрого лечения болезни
команда передачи "Жить здорово"/Фото: Михаил Фролов/КП

Елена Малышева предупредила россиян об опасности герпеса. Очередную утреннюю программу ведущая посвятила ликбезу на тему безобидного на первый взгляд вирусного заболевания. Доктор отметила, что бактерии, провоцирующие развитие болезни, «дремлют» в нервных клетках каждого человека. Если же болезнь запустить, она способна привести к пагубным последствиям вплоть до болезни Альцгеймера.

Малышева подчеркнула – лишь на первый взгляд прыщик над губой или в другом ином месте кажется безобидным фактом. На самом же деле герпес является самым частым вирусом, который требует серьезного лечения не только наружно, но и антибиотиками внутрь.

«Прием противовирусных препаратов внутрь в 10 раз снижает развитие болезни Альцгеймера у человека. Если вирус герпеса появляется регулярно, нужно не только бороться с воспалением, но и проходить профилактический курс», — резюмировала она.

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«Жить здорово!»вирусгерпесЕлена Малышевалечение
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Последствия герпеса: Малышева объяснила важность быстрого лечения болезни
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