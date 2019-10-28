Последствия герпеса: Малышева объяснила важность быстрого лечения болезни

Елена Малышева предупредила россиян об опасности герпеса. Очередную утреннюю программу ведущая посвятила ликбезу на тему безобидного на первый взгляд вирусного заболевания. Доктор отметила, что бактерии, провоцирующие развитие болезни, «дремлют» в нервных клетках каждого человека. Если же болезнь запустить, она способна привести к пагубным последствиям вплоть до болезни Альцгеймера.

Малышева подчеркнула – лишь на первый взгляд прыщик над губой или в другом ином месте кажется безобидным фактом. На самом же деле герпес является самым частым вирусом, который требует серьезного лечения не только наружно, но и антибиотиками внутрь.

«Прием противовирусных препаратов внутрь в 10 раз снижает развитие болезни Альцгеймера у человека. Если вирус герпеса появляется регулярно, нужно не только бороться с воспалением, но и проходить профилактический курс», — резюмировала она.