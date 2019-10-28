Депутаты потребовали сократить показ рекламы в кинотеатрах

Проект поправок в закон «О рекламе» уже принят в первом чтении. Если их примут, зрителям не придется проводить полчаса в ожидании начала фильма.

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой ввести регулирование хронометража рекламного блока перед сеансами в кинотеатрах страны. Проект будет предложен депутатам Государственной думы. Если его примут, то блок рекламы, которую обычно показывают в кинотеатрах перед началом фильма, может быть ограничен по времени до 20 минут.

Автором проекта выступил Денис Четырбок. Он объяснил, что сейчас хронометраж рекламного блока ничем не ограничен: в одних кинотеатрах он может длиться 8 минут, в других — полчаса. Депутаты выяснили, что в некоторых залах реклама длится 35 минут. «Эти данные меня немного шокировали», — приводит слова Четырбока «Комсомольская правда в Петербурге».

Помимо ограничения времени рекламного блока депутаты хотят установить требование указывать на билетах реальное время начала фильма. Зачастую зрители сталкиваются с тем, что вместо заявленных двух часов проводят в кинозале два с половиной.

Эксперты считают, что инициатива петербургских депутатов противоречит законодательству и нанесет урон кинотеатрам. Как сообщают «Известия», в рекламные блоки входит не только коммерческая реклама, но и важная информация о безопасности. Кроме этого, существуют «хардлоки» — блок анонсов фильмов, который прикреплен к самой картине. Если закон будет принят, то все допустимое рекламное время займет именно «хардлок» и кинотеатры понесут убытки за счет отсутствия коммерческой рекламы и информации о собственном репертуаре.