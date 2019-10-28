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Анастасия Волочкова выступит «на разогреве» у Аллы Пугачевой в Минске

Выступление состоится 2 ноября в столице Белоруссии.

Анастасия Волочкова выступит «на разогреве» у Аллы Пугачевой в Минске
Волочкова выступит на концерте Пугачевой/http://globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова выступит 2 ноября вместе с Аллой Пугачевой в Минске. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил один из организаторов мероприятия. «Вместе с Алой Пугачевой приедет порядка шестидесяти-семидесяти человек. В концерте примет участие и Анастасия Волочкова», — заявил организатор концерта.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева 2 ноября выступит в Минске/http://globallookpress.com

Сегодня много разговоров о том, где же все-таки в Минске остановится Алла Пугачёва. Скорее всего, как считают организаторы концерта, она поселится в одной из загородных резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Организаторы отмечают, что никаких особых требований Алла Пугачёва не озвучила. У нее даже райдера как такового нет.

«Райдера никакого не существует. Мы на данный момент не получили никаких бумаг от артиста. Единственное, что мы получили, это техническое задание на звук, свет, экраны. Все, что должно быть на площадке смонтировано. Что касается бытовых вещей, то у нас нет ни одной бумаги», — заявил организатор концерта.

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Тэги:

Алла ПугачеваАнастасия ВолочковаБелоруссияМинскПрограмма "Ты не поверишь!"
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Анастасия Волочкова выступит «на разогреве» у Аллы Пугачевой в Минске
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