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Орбакайте оценила перспективы увидеть Пугачёву в качестве модели

Как считает дочь Примадонны, никаких запретов на этот счет не существует.

Орбакайте оценила перспективы увидеть Пугачёву в качестве модели
Орбакайте считает, что Пугачева может появиться на модном показе в качестве модели/http://globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась на счет своей матери, Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Как известно, актриса и певица — частый гость на модных показах. Но журналистов заинтересовало, возможно ли увидеть в качестве модели на таком мероприятии саму Аллу Пугачеву.

Кристина Орбакайте. Фото
Орбакайте высказалась о перспективах увидеть Пугачеву в качестве модели/globallookpress.com

«Почему нет? Разве есть какие-то законы или правила, кто должен показывать моду?» — задала вопрос журналистам Кристина Орбакайте.

Как сказала исполнительница, сейчас в жизни ее матери творческая пора. Как известно, 2 ноября в столице Белоруссии Минске пойдет ее сольный концерт. На нем ожидается порядка двадцати тысяч зрителей. На данный момент практически все билеты распроданы.

Высказалась Орбакайте и о фильме, который скоро выйдет на широкие экраны о ее матери. «Она приготовила огромный сюрприз, огромный подарок всем ее поклонникам. Для тех, кто не смог попасть на ее концерт в Кремле. Будет музыкальный фильм», — сказала актриса и певица.

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Тэги:

Алла ПугачеваБелоруссияКристина ОрбакайтеМинскПрограмма "Ты не поверишь!"
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Орбакайте оценила перспективы увидеть Пугачёву в качестве модели
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