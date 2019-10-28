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Ведьминское снадобье: Малышева поделилась волшебным рецептом «противоракового» чая

В напитке содержится всего четыре ингредиента, которые, по словам врача, способны излечить человека от страшного недуга.

Ведьминское снадобье: Малышева поделилась волшебным рецептом «противоракового» чая
Елена Малышева/Фото: https://www.instagram.com/p/By57DJzAFjp/

Телеведущая «Жить здорово» Елена Малышева озвучила бюджетный рецепт противоракового чая. В эфире передачи «Жить здорово» врач вместе с коллегой-иммунологом Андреем Продеусом отметила, что сейчас раковые заболевания стремительно захватывают население планеты – от возможного заболевания не застрахованы ни дети, ни взрослые.

Чтобы не бороться с последствиями, Малышева озвучила рецепт бюджетного и волшебного напитка, который, по ее мнению, поможет предотвратить развитие раковых опухолей.

Так, основой для него должен стать обычный зеленый чай. Малышева пояснила, что именно эта разновидность чая содержит некий эпигаллокатехин-3-галлат, который препятствует выработке белка циклина – именно он провоцирует развитие опухолей.

Не менее важной составляющей в этом списке должна стать куркума. Не совсем приятный на вкус продукт должен занимать примерно одну десятую часть напитка (15 миллиграмм на 200 миллилитров чая).

Основное действующее вещество – куркумин – призвано подавлять рост опухолей. Завершают рецепт черный перец и имбирь – они не дают размножаться бактерии Helicobacter pylori, которая способна «проесть» язву желудка.

Малышева отметила, что «зелье» способно не только работать как превентивное средство, но и бороться с уже существующей опухолью. Однако употребление снадобья все равно не исключает медицинского сопровождения, предупредила ведущая.

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Ведьминское снадобье: Малышева поделилась волшебным рецептом «противоракового» чая
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