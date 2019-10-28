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«Это будет невероятно»: PR-директор Началовой прокомментировала лечение Заворотнюк

Анна Исаева хотела поддержать родственников звезды, но не смогла.

«Это будет невероятно»: PR-директор Началовой прокомментировала лечение Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото КП / Global look press

Анна Исаева, пиар-директор Юлии Началовой, работала и с Анастасией Заворотнюк. Она занималась организацией различных мероприятий с участием звезды. Поэтому вполне логично было полагать, что бизнесвумен не останется в стороне от проблем семьи актрисы. Так и произошло.

Как сообщает Cosmopolitan, Анна Исаева на премии Оксаны Федоровой «Прорыв года» хотела обратиться к близким Анастасии со словами поддержки, но по какой-то причине передумала. Возможно, сочла момент не подходящим или просто не решилась. Ведь известно, что Анна, дочь Заворотнюк, старается ограждаться от публичного внимания и общения с прессой на протяжении всего периода болезни родительницы. Исаева сказала, что ей понятно такое поведение.

«Эти люди заслуживают самого большого уважения. Если они все это преодолеют — это будет невероятно. Это будет даже за гранью чуда. Дай Бог, чтобы она поскорее вернулась в строй. Чтобы она была здорова», — сказала пиар-директор Юлии Началовой.

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«Это будет невероятно»: PR-директор Началовой прокомментировала лечение Заворотнюк
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