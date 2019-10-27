«Я танцую только для Константина»: Собчак выступает исключительно для Богомолова

Светская львица Ксения Собчак в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что приватные танцы исполняет только для своего супруга режиссера Константина Богомолова. Всем памятны эротические движения телеведущей для любимого на их свадьбе. Журналистам стало интересно, неужели светская львица так старается только для мужа.

«Я танцую только для Константина», — заявила Собчак журналистам, которые стали допытываться для кого она готова исполнить приватный танец. «То есть можно сказать, что ваш танец выражает вашу сексуальную энергию?» — уточнил журналист. «Ну уж это вам решать, что он выражает», — заметила Ксения Собчак.

«Какие танцы предпочитаете?» — продолжили акулы пера «допрос» Собчак. «Ну вообще разные люблю», — сказала светская львица. «Танго любите?» — спросила одна из журналисток. «Да, очень. А вот вальс еще впереди», — сказала Собчак.

Между тем журналисты и не думали отставать от Собчак. Они стали спрашивать, когда в ее семье можно ждать прибавления семейства. При этом Собчак заявила, что не отвечает на личные вопросы.