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Никас Сафронов дозвонился до Белохвостиковой и узнал о ее здоровье

Выяснилось, что сейчас звезда себя прекрасно чувствует.

Никас Сафронов дозвонился до Белохвостиковой и узнал о ее здоровье
Сафронов дозвонился до Белохвостиковой/http://globallookpress.com

Художник Никас Сафронов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ смог дозвониться до своей близкой подруги актрисы Наталии Белохвостиковой. Дело в том, что несколько дней назад прошла информация, что звезда находится в больнице.

Наталия Белохвостикова. Фото
С Белохвостиковой все нормально/http://globallookpress.com

«Она немножко не так чувствовала себя, как раньше. Недомогания были какие-то. Желаю Наташе здоровья. Но был в более жутком состоянии Валентин Иосифович Гафт. Он сейчас выкарабкивается, выздоравливает, ест. Выглядит даже лучше, чем до того момента, как его положили в больницу. То есть, когда он был еще дома», — сказал Никас Сафронов.

Как добавил художник, Гафт сейчас идет на поправку. «Я уверен, что Наташа еще очень молодая и она, как и Гафт, обязательно поправится», — сказал Сафронов.

При этом журналисты попросили художника позвонить Белохвостиковой. На том конце провода зазвучала радостная речь. «Никас – это фейк. Мне так уже не первый раз звонят. Целую, мой золотой», — сказала звезда. «Я очень рад. Ты не поверишь, но с Наташей все хорошо», — только и смог вымолвить пораженный Никас Сафронов.

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Тэги:

Наталия БелохвостиковаНикас СафроновПрограмма "Ты не поверишь!"
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Никас Сафронов дозвонился до Белохвостиковой и узнал о ее здоровье
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