Талызину едва не сгубила любовь к китайской медицине

По словам актрисы, поездка в Поднебесную не пошла ей на пользу.

Актриса Валентина Талызина, которая была несколько дней назад госпитализирована, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о своем самочувствии. Многие писали, что у звезды инсульт, но, к счастью, все оказалось не так страшно, как можно было подумать.

Как сказала Валентина Талызина, она поехала подлечиться в Китай, но вернулась оттуда с жуткой болью в колене. После иглоукалывания у звезды воспалился сустав, что и привело ее на больничную койку.

«Сделали иголки на коленке. Это было страшно больно и не нужно было. Я протерпела. Приехала уже совсем больная. Ездили к другому врачу, к ортопеду. Он сделал уколы. Все перестало болеть», — заявила Валентина Талызина.

Как добавила актриса, что никаких проблем с сердцем, как писали журналисты, у нее нет. «И голова, и сердце в порядке. Самочувствие у меня нормальное, все у меня нормально, но есть некоторые неприятности. Я надеюсь, что от них избавлюсь», – сказала звезда советского кинематографа.