НОВОСТИ

Талызину едва не сгубила любовь к китайской медицине

По словам актрисы, поездка в Поднебесную не пошла ей на пользу.

Талызину едва не сгубила любовь к китайской медицине
Талызина неудачно съездила в Китай/http://globallookpress.com

Актриса Валентина Талызина, которая была несколько дней назад госпитализирована, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о своем самочувствии. Многие писали, что у звезды инсульт, но, к счастью, все оказалось не так страшно, как можно было подумать.

Валентина Талызина. Фото
Талызина неудачно съездила в Китай/http://globallookpress.com

Как сказала Валентина Талызина, она поехала подлечиться в Китай, но вернулась оттуда с жуткой болью в колене. После иглоукалывания у звезды воспалился сустав, что и привело ее на больничную койку.

«Сделали иголки на коленке. Это было страшно больно и не нужно было. Я протерпела. Приехала уже совсем больная. Ездили к другому врачу, к ортопеду. Он сделал уколы. Все перестало болеть», — заявила Валентина Талызина.

Как добавила актриса, что никаких проблем с сердцем, как писали журналисты, у нее нет. «И голова, и сердце в порядке. Самочувствие у меня нормальное, все у меня нормально, но есть некоторые неприятности. Я надеюсь, что от них избавлюсь», – сказала звезда советского кинематографа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валентина ТалызинаКитайПрограмма "Ты не поверишь!"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Талызину едва не сгубила любовь к китайской медицине
Интересно?
Поделись с друзьями: