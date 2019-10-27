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Самая юная участница московской Недели моды презентовала свою коллекцию

У 8-летней Ульяны Кузнецовой уже проходят показы ее собственного бренда.

Самая юная участница московской Недели моды презентовала свою коллекцию
Ульяна Кузнецова и сама вышла на подиум. Фото: Игорь Харитонов.

25 октября в Москве прошел модный показ самого юного дизайнера российской столицы. Свою коллекцию «Шотландия» на Неделе моды презентовала 8-летняя Ульяна Кузнецова. Большинство моделей на этом шоу были не старше юной кретивщицы, многие вышли на подиум со своими родителями.

«Интересная, стильная одежда, легкая и удобная — дочка сразу влюбилась в юбку-пачку и яркую сумку! Здорово, что точно такой же наряд нашёлся и для меня! Обожаю стиль family look, когда мама с дочкой одеваются одинаково, — поделилась впечатлениями ведущая канала «ТВ Центр» Ирина Сашина.

Ульяна Кузнецова и ее команда представили яркую одежду, в основу дизайна которой лег принт «шотландская клетка». В дополнение к ней была разработана линейка аксессуаров: платки, береты из велюра и сумки с фирменным медвежонком бренда. Последние очень понравились мамам-участницам показа за свою вместительность.

Отметим, что юная Ульяна — совладелец бренда. Её рисунки ложатся в основу производимых изделий, а это не только футболки для детей и взрослых, но и лосины для йоги, куртки, балетные пачки, чехлы для телефонов и много другое.

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Самая юная участница московской Недели моды презентовала свою коллекцию
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