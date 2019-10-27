Кудрявцева подтолкнула Броневицкую извиниться перед сыном за тяжелое детство

На шоу «Секрет на миллион» Стас Пьеха и его мать расставили точки на «и» в своем прошлом.

В детстве певец Стас Пьеха некоторое время по собственному желанию жил в детском доме-интернате на Ярославском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом артист рассказал на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

«Дома просто не было никого. Ну вот такая семья у нас получилась, кочевая. И детский дом — это было как второе место проживания у меня. Дома было скучно, а там — клево: ребята, тусовки, игры, девочки», — рассказал артист.

Дело в том, что директор этого учреждения была домоуправляющей в семье Пьехи, поэтому он нередко бывал в интернате еще до школы, знал всех ребят и педагогов. Певец вспомнил, что года ушел от родителей, то в детдоме ему выделили маленькую комнату, где он жил. Ему даже разрешили завести там собаку.

Вообще юный Стас постоянно жил в разных местах: то у друзей, то у знакомых семьи. Этот разгульный образ жизни позже привел его к алкоголю и наркотикам. Во время передачи ведущая задала матери певца — Илоне Броневицкой — вопрос: чувствует ли она свою вину перед сыном за ее регулярное отсутствие дома.

«Вины нет. Есть желание додавать, — призналась 58-летняя артистка. — Я, видимо, должна сейчас сказать, что я жалею. Вы хотите это услышать? Я очень люблю своих детей. Я, правда, всегда чувствовала, что между нами существует какая-то связь. И, если мы мало виделись со Стасиком, я очень хочу, чтобы мы как-то компенсировали это. Да, я каюсь… Но зачем? Это лишнее чувство в жизни. Зачем тягать этот груз с собой?»

После этой трогательной речи мать сказала сыну, что она его любит, и получила от него те же слова в ответ.