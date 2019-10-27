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Сын Цывиной хочет получить основную часть наследства матери

Евгений Благонравов считает, что имеет на это все основания.

Сын Цывиной хочет получить основную часть наследства матери
Родные Цывиной делят ее имущество/http://globallookpress.com

Сын актрисы Ирины Цывиной, которая ушла из жизни в апреле нынешнего года, Евгений Благонравов заявил в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, что хочет получить большую часть из наследства матери. После ее смерти осталось три квартиры, земельный участок в Подмосковье и дом. Общая стоимость — примерно 32 миллиона рублей.

Ирина Цывина. Фото
Сын Цывиной хочет получить основную часть наследства матери/http://globallookpress.com

«После смерти мамы осталось три квартиры, одна из которых в ипотеке. Также есть загородный дом. На наследство претендую я и сестра. Проблема в том, что я был усыновлен. И нажитое Благонравовым доля. она, по сути, должна оставаться моей, но Зина и папа с этим не согласны. Они хотят делить все пополам. Более того, доля по моему биологическому отцу полностью переходит моей сестре. Я к ней вообще никак не причастен», — заявил Евгений Благонравов.

Как сказал сын Цывиной, он не собирается идти на уступки. «Я хочу все нажитое Благонравовым оставить неделённым, а все, что было нажито вместе с мамой, поделить пополам. Мы с сестрой долгие годы были разделены. У меня с мамой были шикарные отношения, а вот у сестры нет. Биологический отец настраивал ее против мамы. Она нелестно отзывалась о ней», — заявил он.

Как сказал Благонравов, он попробует договориться с родными без адвокатов, но не уверен, что удастся избежать судов. «Сестра полностью действует на программе отца. Он ее накручивает. Она по его дороге идет. С сестрой мы мало общались. Виделись за все время два раза: в Австрии и Хорватии. Мы родственные души, но на деле очень далеки друг от друга», — заметил Евгений Благонравов.

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Евгений БлагонравовИрина Цывинапрограмма "Звезды сошлись"Умерла Ирина Цывина
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Сын Цывиной хочет получить основную часть наследства матери
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