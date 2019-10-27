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Бик заявила, что за смерть Марьянова должна ответить директор клиники

Оксана Богданова была недавно арестована.

Бик заявила, что за смерть Марьянова должна ответить директор клиники
Ксения Бик считает, что директор клиники должна ответить за смерть ее мужа/http://globallookpress.com

Вдова актера Дмитрия Марьянова, который скончался чуть более двух лет назад, Ксения Бик заявила в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, что за смерть ее мужа должна по закону ответить Оксана Богданова, директор клиники, где он провел последние дни. Она, кстати, была недавно арестована.

Дмитрий Марьянов. Фото
Марьянов злоупотреблял алкоголем/http://globallookpress.com

«Конечно, этот человек ответственен. Даже если бы у нее был санаторий с электрофорезом, то она в любом случае несет ответственность за своих пациентов», — заметила Ксения Бик.

Как сказала вдова Дмитрия Марьянова, в клинике использовались медикаменты, на которые у руководства просто не было разрешения и необходимых в таких случаях лицензий. Кроме того, здесь не обращали внимания на жалобы со стороны актера.

«Она знала, что у нее в клинике лежит известный человек. Для какой-то цели использовала сильнодействующие препараты. Кроме того, когда ситуация стала критической, до последнего не хотела вызывать скорую помощь», — заметила Ксения Бик.

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Тэги:

Дмитрий МарьяновКсения БикОксана Богдановапрограмма "Звезды сошлись"
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Бик заявила, что за смерть Марьянова должна ответить директор клиники
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