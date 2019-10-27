Стас Пьеха и Наталья Горчакова рассказали, почему не разводятся

Певец Стас Пьеха, оказывается, не развелся со своей женой. Напомним, избранницей артиста стала модель и диджей Наталья Горчакова, у них родился сын Петр. Однако уже 4 года супруги не живут вместе.

«Мы познакомились у врача. Она лечила спину, а мне казалось, что все проблемы от шеи. Она была вся такая красивая, загадочная, погруженная в себя, с легким холодком, — вспомнил со смехом Стас на передаче «Секрет на миллион». — Мы обменялись таблетками, а потом пошли в кино. И пошло-поехало».

Пара встречалась около года, а потом Пьеха сделал своей возлюбленной предложение. Но к традиционной свадьбе артист был не готов, поэтому все произошло достаточно спонтанно. В ЗАГСе Стас сурово предупредил сотрудников учреждения, что, если кто-нибудь узнает об этом браке, их здание «разнесут и подожгут», поэтому о браке не узнал никто, кроме родственников. Невеста обошлась без белого платья и пышного торжества, на ней в этот день был белый пиджак. Бракосочетание произошло 23 марта 2013 года.

После рассказа певца ведущая Лера Кудрявцева огорошила зрителей: Пьеха и Горчакова, хоть и расстались, но никогда не разводились. Стас признался, что у него с женой сложились дружеские отношения, и отметки в паспортах этого не изменят. Сама же Наталья, появившаяся в студии, заявила, что развод плохо повлияет на психику ребенка, поэтому родители не спешат рушить семью.

больше по теме Стас Пьеха пожаловался на гиперактивность пятилетнего сына По словам музыканта, он боится брать ребенка к себе домой.

Супруги сошлись на том, что причина их расставания — в поспешности отношений и отсутствии коммуникации. Они слишком мало встречались, прежде чем расписаться, а потом у Стаса произошел наркотический срыв.

«Куда мы так торопились, Стасик?» — спросила Наталья. «Не знаю… Почему-то всё было быстро очень, — ответил герой передачи. — А, может, если бы мы так не сделали, то и Пети бы не было бы. Может, у нас была сверху «программа», чтобы был Петя. А так бы мы не успели». «Я тоже так считаю», — согласилась супруга.

Позже Горчакова призналась, что подумывает перебраться с сыном из Петербурга в Москву, что мальчик был поближе к папе.