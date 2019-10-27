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Андрей Ургант объяснил, почему в их семье не будет проблем с наследством

По словам актера театра и кино, у них ситуация нерушима.

Андрей Ургант объяснил, почему в их семье не будет проблем с наследством
Ургант высказался о наследстве Марьянова/http://globallookpress.com

Актер и телеведущий Андрей Ургант в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказался по поводу дележки наследства между родными актера Дмитрия Марьянова. Именно этой теме была посвящена передача. В студию, в частности, пригласили вдову Ксению Бик.

Иван Ургант. Фото
В семье Ургантов не будет проблем из-за наследства/http://globallookpress.com

«Я в шоке, что творится в семье Дмитрия Марьянова. Уход Димы должен был сплотить его родных, соединить, а получилось все наоборот», — заявил Андрей Ургант.

В то же время он объяснил, почему в их семье никогда подобного не случится. «Мне мой сын Ваня однажды сказал: «Наша семья никогда не распадется и не поссорится, потому что папа всегда ждет наследство от своей мамы, а я жду наследства от своего папы. Поэтому эта ситуация нерушима. Пока все живы и слава тебе господи», — заявил Андрей Ургант.

По его словам, Дмитрий Марьянов ушел из жизни и, что называется, никого не предупредил. «Ну напишите вы все завещание заранее, чтобы не было подобным проблем», — заметил он. Напомним, что на наследство, кроме Ксении Бик, претендует сын от предыдущего брака актера Даниил и его отец Юрий Георгиевич. Скорее всего, дело в этой истории дойдет до суда.

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Тэги:

Андрей УргантДмитрий МарьяновИван УргантКсения Бикпрограмма "Звезды сошлись"
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Андрей Ургант объяснил, почему в их семье не будет проблем с наследством
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